Regione Liguria, Bucci 'inizia nuovo cammino fatto di decisioni'

"È un'occasione importante, è l'inizio di un nuovo cammino per la nostra Regione, lo sottolineo, è l'inizio di un nuovo cammino per la Liguria, essere in questa sala è un privilegio e abbiamo il dovere di servire i nostri cittadini, non possiamo dare per scontata la loro fiducia, talvolta i cittadini non sono contenti, dobbiamo pensarci e fare in modo che il pensiero diventi azione". È l'invito lanciato dal presidente della Regione Liguria Marco Bucci nella prima seduta di Consiglio regionale della XII legislatura prima di prestare giuramento di fedeltà alla Costituzione della Repubblica e allo Statuto regionale.

"Siamo qui perché abbiamo un obiettivo comune - dichiara -: costruire una Liguria migliore, questo vorrei che fosse ben chiaro, è l'obiettivo di tutti noi, non c'è differenza di opinioni o ideologie. Ognuno qui rappresenta un pezzo della nostra terra, un pezzo della Liguria, è importante, non dobbiamo mai dimenticarcelo, la Liguria è composta da tante realtà differenti, la diversità è un valore".

"Penso che sia nostro dovere non essere miopi e non rimandare le decisioni, - sottolinea il presidente della Regione Liguria - siamo qui per decidere e vorrei che fosse chiaro, il nostro dovere è decidere, non è un diritto ma un dovere, se rimandiamo le decisioni difficili facciamo un danno a noi e soprattutto ai nostri figli. Le porte del mio ufficio saranno sempre aperte a tutti. Prometto che ci sarà ascolto per tutti, prometto che noi prenderemo decisioni".

"Immaginiamo il futuro e costruiamolo tutti assieme, costruiamolo con coraggio, facciamo in modo che questo Consiglio regionale sia ricordato, - conclude Bucci - la Storia si ricorda, la Storia non ci ricorderà per le parole che abbiamo detto ma per i fatti che abbiamo fatto".



