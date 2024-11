Orlando presente al primo Consiglio della Liguria nell'era Bucci

L'ex candidato del campo progressista alla presidenza della Regione Liguria Andrea Orlando ha partecipato nella veste di consigliere regionale tra i banchi del Pd alla prima seduta della XII legislatura dell'assemblea legislativa ligure in cui il presidente Marco Bucci ha prestato giuramento di fedeltà alla Costituzione della Repubblica e allo Statuto regionale.

La presenza odierna del deputato ed ex ministro non scioglie ancora però i dubbi sul suo futuro politico. Da quanto si apprende la scelta di Orlando se rimanere o no in Consiglio regionale avverrà nei prossimi giorni, quando scioglierà la riserva che si era dato dopo aver incontrato la settimana scorsa la segretaria nazionale del Partito Democratico Elly Schlein, che gli ha proposto di occuparsi, con un pieno ingaggio politico, del progetto per l'Italia del Pd e in particolare di politiche industriali e conversione ecologica. Riserva che Orlando scioglierà dopo aver terminato il confronto nel partito a livello ligure e con la coalizione e dopo aver informato la stessa segretaria del Pd.



