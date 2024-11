Istat, Liguria ultima in Italia per coppie con figli 37% lo ha

La Liguria è la Regione italiana dove ci sono meno coppie con figli, solo il 37,2% ne ha almeno uno, rispetto alla media nazionale del 45,8%, oltre dieci punti percentuali in meno a Regioni del meridione come Basilicata (51,8 %), Campania (51,4%) e Puglia (50,7%), ma anche del nord-ovest come Valle d'Aosta (40,7%) e Piemonte (41,3%). Lo rileva l'Istat nell'ultimo censimento dei nuclei familiari di qualsiasi età riferito al 2021, in cui analizza le coppie formali de iure, coniugati, uniti civilmente o conviventi di fatto ai sensi della Legge 76/2016 e informali, le coppie de facto.

Dal 2011 al 2021 le coppie presenti in Liguria sono calate di oltre il 14% passando da 347.454 a 297.571 e l'Istat segnala come la Liguria sia la Regione italiana con più coppie anziane formate da over 65, sono 95.813 su 297.571, il 32,2% del totale, oltre cinque punti percentuali sopra alla media nazionale del 27,1%, seguita a ruota da Umbria (30,8%), Toscana (30,6%) e Sardegna (29,8%).

In Liguria le coppie con un figlio risultano 84.771, di cui 37.113 con meno di 18 anni (43,8%) e 47.658 con più di 18 anni (56,2%). Le coppie con due figli, che richiamano il concetto di nucleo familiare 'tradizionale' variano tra il massimo della Campania pari al 45,4% e il minimo osservato per la Liguria al 37,1%.

Per quanto riguarda l'aumento delle famiglie monogenitoriali le differenze più significative si registrano per il Lazio che presenta le quote massime con il 23,1% di madri e il 6,7% di padri soli con figli, seguito dalla Liguria con il 21,2% e il 5,8% rispettivamente.



