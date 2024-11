Violenza donne, Camera Commercio 'il lavoro è un'arma potente'

"Il lavoro può diventare un'arma potente contro la violenza sulle donne, spesso l'assenza di autonomia economica impedisce alle donne di trovare il coraggio di allontanarsi da una situazione di violenza familiare". È la priorità indicata dalla consigliera della Camera di Commercio Riviere di Liguria in rappresentanza del settore dei servizi alle imprese Graziana Gianfranchi in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne.

"La situazione trova puntuale conferma nei dati statistici, il tasso di occupazione femminile in Italia nel 2023 è stato molto più basso di quello maschile: 56,5% contro 76%, - denuncia Gianfranchi - nonostante le donne in Italia siano più istruite degli uomini: nel 2023 il 68% delle 25-64enni ha almeno un diploma o una qualifica rispetto al 62,9% tra gli uomini e coloro in possesso di un titolo terziario raggiungono il 24,9% rispetto al 18,3% tra gli uomini. Nonostante il vantaggio femminile nell'istruzione, questo non si traduce in un vantaggio lavorativo".



