Sanità: Pd Liguria, consulenti Bucci non sono a titolo gratuito

"Cade il velo sulla sanità ligure a guida Bucci: i consulenti non sono a titolo gratuito, il Consiglio superiore della sanità non si sa chi lo nominerà e gli ospedali saranno affidati a commissari che ad oggi non esistono.

Sembra di essere su 'Scherzi a parte', ma invece è la realtà".

Lo afferma il segretario del Pd Liguria e consigliere regionale Davide Natale "I consulenti per la sanità non sono a titolo gratuito ma hanno un costo - sostiene l'esponente dem -. Dopo che Bucci ha sostenuto in conferenza stampa e a ogni dichiarazione che l'operazione degli esperti della sanità era completamente a costo zero, oggi fa marcia indietro e deraglia alla prima curva.

Infatti, per stessa ammissione di Bucci, uno dei quattro professionisti che affiancheranno l'assessore alla Sanità Massimo Nicolò, politicamente sempre più azzoppato, avrà un costo che inevitabilmente sarà a carico dei liguri".

"Bucci si lamenta che dieci persone non possono bloccare la realizzazione di un ospedale, però non si è accorto che in questi anni la realizzazione degli ospedali in Liguria è stata bloccata da otto persone, il presidente Toti e la sua giunta - aggiunge Natale -. Nove anni passati tra innumerevoli annunci di partenze e altrettanti rinvii, di soldi gettati al vento e cittadini che aspettano e anche quello che sembrava l'ospedale più prossimo alla realizzazione, il Felettino, è fermo al palo, con inaugurazione rinviate di mese in mese".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA