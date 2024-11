Regione Liguria, Bucci 'prima delibera riguarderà la sanità'

"La prima delibera della nuova Giunta regionale della Liguria riguarderà certamente la sanità, le nuove figure previste, ci sarà un decreto per istituire la figura del commissario per la costruzione dei nuovi ospedali e seguire i progetti infrastrutturali, ci sarà una delibera organizzativa per istituire il Consiglio superiore della sanità e ci sarà anche un decreto sul consigliere delegato allo Sviluppo economico". Lo annuncia il presidente della Regione Liguria Marco Bucci a margine dell'inaugurazione della 10/a edizione della Genova Smart Week.

La presentazione della Giunta al Consiglio regionale avverrà il 3 dicembre e da quel momento la Giunta sarà ufficiale. "Il 28 novembre ci sarà la prima Giunta regionale 'non ufficiale', anche se forse con un decreto potrebbe diventare ufficiale", anticipa Bucci.

"La nascita del Consiglio superiore della sanità avverrà attraverso una delibera normativa, non di nomina, organizzeremo il Consiglio, non diremo chi ne fa parte, quello lo deciderà il coordinatore", spiega. Domani sarà una giornata particolare per il sindaco di Genova uscente diventato presidente della Regione perché "ci saranno il primo Consiglio regionale e il Consiglio comunale dove diranno che non sono più sindaco, però devo aspettare ancora dieci giorni, se tutto va bene l'ultimo Consiglio comunale per me sarà il 3 dicembre".



