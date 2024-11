Natale, torna il tradizionale Mercatino di San Nicola

Da sabato 30 novembre a lunedì 23 dicembre 2024 torna in piazza Piccapietra il tradizionale Mercatino di San Nicola, il più antico mercatino natalizio di Genova, quest'anno alla sua 35^ edizione. Organizzato e gestito da volontari, il Mercatino è il motore della solidarietà genovese e ospita un centinaio di associazioni genovesi: il ricavato finale è interamente devoluto in beneficenza.

"Sono molto contenta di presentare per l'ottavo anni consecutivo il Mercatino di San Nicola assieme ai tanti volontari che ne sono anima e linfa vitale - ha detto l'assessore al Commercio, alle Tradizioni e alle Proloco Paola Bordilli -. Il mercatino è una vera e propria tradizione della nostra città che coniuga assieme solidarietà, artigianato e socialità. Invito tutti, grandi e piccini, a prendervi parte e, con la propria presenza, aiutare a fare del bene l'associazione che da 35 anni è tassello fondamentale del Natale genovese".

L'8 dicembre, giornata tradizionale dell'accensione dell'Albero di Natale, le vie del centro saranno animate dal Corteo Storico con oltre 150 figuranti, con abiti e armature che vanno dai legionari romani ai sontuosi costumi del Settecento.

In testa il Gonfalone del Comune di Genova, e al termine avverrà il consueto taglio del nastro alla presenza delle autorità cittadine. Tante le scuole in visita al mercatino, con oltre 44 classi già prenotate. I bambini saranno inoltre protagonisti nei pomeriggi domenicali con le attività pensate per loro (laboratori, trampoli, clown). Come sempre la cucina del Mercatino, quest'anno affidata alla Casa-famiglia "La Dimora Accogliente", sfornerà primi e panini per le pause pranzo, mentre durante i weekend spazio alle Sagre del mercatino: dal minestrone alla polenta, dal gulash ai panini con la salamella.





