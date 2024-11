Avvocata e fidanzato accoltellati su funicolare a Genova

Aggressione la notte tra venerdì e sabato sulla funicolare che collega la centralissima piazza Portello con corso Magenta, nel quartiere Castelletto a Genova.

Una avvocata praticante e il suo fidanzato sono stati colpiti con un coltellino da un uomo di circa 50 anni senza alcun motivo. La legale ha presentato denuncia sottolineando come nessuno dei presenti sia intervenuto per aiutarli se non una coppia che si è fermata e ha chiamato i soccorsi. Sulla vicenda indagano gli agenti delle volanti e quelli del commissariato di Prè.

Secondo quanto raccontato dalle due vittime, quella notte sono saliti a bordo della vettura insieme a numerose persone.

Tra loro anche un uomo trasandato, con un cappellino in testa.

Un gruppo di ragazzini ha iniziato a lamentarsi del tempo di attesa e il fidanzato della legale si è messo a scherzare con loro. L'aggressore a quel punto lo ha afferrato per il collo e ha tirato fuori un coltellino. E' intervenuta la fidanzata per difenderlo ed è stata colpita a una mano mentre il compagno è stato colpito alla tempia. Gli altri presenti hanno iniziato a urlare ma nessuno ha provato a bloccare l'aggressore. Quando le porte della funicolare si sono aperte l'uomo è scappato così come tutti gli altri. Le due vittime sono state soccorse in codice giallo dal personale mandato dal 118. I due hanno presentato una denuncia tramite il loro avvocato Laura Razetto.

Gli investigatori hanno acquisito le immagini delle telecamere per risalire all'autore dell'aggressione.



