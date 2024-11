A Genova un monitoraggio hi-tech di ponti e impalcati

Il Comune di Genova ha avviato un piano di monitoraggio di ponti e impalcati in tempo reale attraverso le nuove tecnologie per verificarne lo stato di sicurezza e programmare gli interventi di manutenzione. Lo spiega il vicesindaco di Genova Pietro Piciocchi a Palazzo Tursi all'inaugurazione della 10/a edizione della Genova Smart Week.

"Genova è la città italiana con il maggior numero di ponti e impalcati e dopo quello che è successo nel 2018 abbiamo avviato un processo di revisione importante della nostra struttura organizzativa per renderla adeguata alla capacità di monitoraggio - sottolinea -. La parte tecnologica e di innovazione è indispensabile per darci la possibilità di controllare in tempo reale le infrastrutture, vedere come lavorano, verificare il loro stato di degrado e avviare i progetti di riqualificazione, da questo punti di vista credo che la nostra città possa diventare un laboratorio molto interessante".



