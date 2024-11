Notte di lavoro per i vigili del fuoco impegnati in due diversi incendi a Genova in Val Polcevera in via Bruzzo e in via Romairone nel quartiere di Bolzaneto. A prendere fuoco sono stati nel primo caso un camper e nel secondo sei auto. Si tratta con ogni probabilità di roghi di origine dolosa. I pompieri hanno lavorato diverse ore prima di domare le fiamme. Indagini in corso per ricostruire quanto successo.





