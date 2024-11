Su schermo Regione campagna 'io no' contro violenza su donne

Protagonista del maxischermo allestito sulla facciata del Palazzo della Regione Liguria a Genova è "Io no", la campagna social per ricordare la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, il 25 novembre. A scorrere in piazza De Ferrari a Genova sono le immagini degli uomini che hanno deciso di testimoniare il loro no alla violenza "mettendoci la faccia", all'insegna dell'hashtag #iono. L'invito della campagna di Regione Liguria è quello di condividere sulle pagine social personali una propria foto con l'hashtag #iono e di taggare @RegioneLiguria. Le foto, ricondivise sulle 'stories' dei profili istituzionali Facebook e Instagram dell'ente, verranno unite in un collage fotografico per creare una testimonianza collettiva di uomini che dicono 'no' alla violenza di genere.



