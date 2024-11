La Sampdoria passa in vantaggio ma si fa raggiungere dal Palermo

La Sampdoria non riesce ad andare oltre il pari a Palermo nonostante sia riuscita ad andare in vantaggio nel primo tempo con un gol di Tutino al 38/o. Il Palermo ha trovato il pari sul finire della prima parte con Di Francesco. Nella ripresa la Sampdoria ha subito di più l'iniziativa del Palermo che ha sfiorato il vantaggio ma è stato fermato dal portiere blucerchiato Silvestri che ha salvato i suoi anche su un ultimo tiro allo scadere. Il punto muove la classifica ma non aiuto ad avvicinare la zona play off.



