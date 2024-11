Calcio: lo Spezia non si ferma più, 3-0 al Sudtirol e 2/o posto

Lo Spezia vince ampiamente contro il Sudtirol trovando il quattordicesimo risultato utile consecutivo e superando al secondo posto il Pisa grazie alla differenza reti. Al Picco finisce 3-0. Padroni di casa in vantaggio già al settimo minuto grazie a un'autorete di Pietrangeli, sfortunato nel deviare nella propria porta un assist rasoterra di Cassata che cercava di raggiungere Colak al centro dell'area. I bianchi lasciano il pallone agli ospiti e cercano la verticalizzazione appena possono. Nel finale del tempo Reca riesce ad arrivare sul fondo e crossare per Pio che colpisce di testa ma centra Masiello, la palla ritorna tra i piedi dell'attaccante che segna a colpo sicuro (41'). Nella ripresa Zaffaroni prova a presentare più fisicità con Odogwu e Kurtic, ma il canovaccio non cambia. Al 70' partita chiusa quando Vignali trova l'incrocio con il sinistro al termine di un'azione avvolgente. Unica nota negativa l'infortunio di Kouda, che rientrava dopo molti mesi da un infortunio e rischia di fermarsi di nuovo per una botta alla caviglia.



