Esce dal carcere e tiene in casa arma e droga, arrestato

Per iniziativa della Questura di Savona, i poliziotti delle Volanti hanno arrestato un uomo scarcerato da alcuni mesi dopo un lungo periodo di detenzione con l'accusa di detenzione abusiva di armi e di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. L'uomo, un 52enne, con precedenti in materia di stupefacenti, reati contro la persona e contro il patrimonio, "era attentamente monitorato dai poliziotti della Questura e dopo un'accurata perquisizione da parte del personale operante, è stato rinvenuto nella sua abitazione di Savona, un revolver Astra cal. 38, perfettamente funzionante e sette munizioni".

L'arma, con matricola abrasa, dopo alcuni accertamenti tecnici è risultata rubata nel 2011, motivo per cui lo stesso è stato anche denunciato in stato di libertà con l'accusa di ricettazione. Inoltre sono stati rinvenuti circa 1,3 kg di hashish diviso in panetti da circa 100 gr e materiale utile per il confezionamento di dosi. Sono stati anche rinvenuti un coltello con lama di 20 cm, un coltello a serramanico e un'accetta. Tutto il materiale è stato sequestrato. L'uomo, è stato arrestato e messo a disposizione dell'Autorità Giudiziaria che ha coordinato l'intera operazione.



