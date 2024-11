Vaso Qing usato come porta bastoni battuto a 1,3 milioni di euro

Un rarissimo vaso cinese della dinastia Qing, marchio e periodo Qianlong, che fino a pochi mesi fa veniva utilizzato come porta bastoni in un salotto, è stato battuto per oltre 1,3 milioni dalla Casa d'Aste Martini di Sanremo. Il vaso, datato tra il 1735 e il 1796, è stato aggiudicato per telefono a un collezionista cinese. La base era di 80mila euro.

"Siamo molto soddisfatti - afferma Jacopo Martini, titolare della casa d'aste - è il nostro record di vendita, oltre che l'aggiudicazione più alta per una casa d'aste italiana nel 2024". Il pezzo di antiquariato è stato messo in vendita ieri.





