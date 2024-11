Maltempo, Pd 'allagato reparto dell'ospedale alla Spezia'

"Nove anni e mezzo di governi di centrodestra in Liguria e La Spezia si ritrova con il cantiere del nuovo ospedale del Felettino mai partito e il vecchio ospedale Sant'Andrea allagato ogni volta che piove per qualche ora, ieri è toccato la padiglione 6 e al reparto di gastroenterologia". Lo denuncia il segretario ligure e consigliere regionale del Partito Democratico Davide Natale riferendo che "i cestini dei rifiuti sono stati posati agli angoli delle sale della struttura sanitaria per raccogliere l'acqua e le sale d'attesa sono diventate inutilizzabili a causa delle infiltrazioni. Una situazione vergognosa di cui chiederemo conto in Consiglio regionale alla prima occasione utile".



