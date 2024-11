'Voci nell'ombra' compie 25 anni e ricorda Claudio G.Fava

"Siamo alla 25ª edizione del Festival Internazionale del doppiaggio e dopo un quarto di secolo e 350 premi consegnati, i nostri doppiatori italiani non sono più voci nell'ombra, ma sono stelle del doppiaggio italiano". A dirlo Tiziana Voarino, direttore del Festival "Voci nell'ombra", il premio alle eccellenze del doppiaggio nel cinema, televisione, prodotti audiovisivi e non solo che ha dedicato questa venticinquesima edizione a Claudio G. Fava: "Storico direttore artistico del festival - ha ricordato Viarino - da cui nacque anche l'idea insieme a Bruno Astori".

Una settimana di appuntamenti, dal 25 novembre al 1 dicembre, che si snoderanno tra Genova e Savona e che avrà la serata conclusiva al Salone del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale, con la consegna degli Anelli d'Oro e di altri riconoscimenti dedicati alle eccellenze del doppiaggio italiano e degli altri contesti in cui la voce è protagonista. "Iniziamo lunedì in occasione della giornata mondiale per l'eliminazione della violenza contro le donne con il cast doppiaggio del film "Siamo noi a dire basta", al teatro S. Siro di Nervi - racconta Voarino - martedi siamo in Biblioteca Universitaria Genova con la presenza di Renato Novara, una delle voci più conosciute dei cardoni animati; mercoledì è giovedì saremo online con la giornata di studi sul doppiaggio, l'intelligenza artificiale e Voci di podcast; venerdì al Teatro Sacco di Savona, con un appuntamento dedicato alla cultura e al territorio mentre sabato, al Priamar, la masterclass gratuita con Rodolfo Bianchi, uno dei più autorevoli direttori di doppiaggio e attori doppiatori italiani e poi appuntamenti con tematiche che vanno dall'accessibilità alla sostenibilità alla formazione. Domenica, infine, a Palazzo Ducale la serata d'onore con grandi momenti di spettacolo e la consegna degli anelli d'oro all'eccellenza del doppiaggio italiano".



