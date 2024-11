Variante Aurelia Spezia, lavoratori accolti in Prefettura

Presidio sotto la sede della Prefettura della Spezia dei lavoratori della ICI Italiana Costruzioni, che si occupa del cantiere della Variante Aurelia della Spezia, e che negli scorsi giorni avevano incrociato le braccia lamentando il mancato pagamento degli stipendi degli ultimi due mesi. "Stamattina l'azienda ci ha comunicato di aver fatto i bonifici, quindi dovremmo essere a posto. Ma siamo comunque preoccupati perché il cantiere è fermo da tempo e il materiale scarseggia" dice Gianni Del Soldato di Fillea Cgil. I sindacalisti spiegano che il terzo lotto dell'opera, strategica per la mobilità della città perché si connette direttamente al raccordo autostradale per Santo Stefano Magra, potrebbe essere finita in circa otto mesi. "Però a oggi siamo in ritardo - aggiunge Davide Di Grazia, Cisl Liguria -. Noi presidiamo il cantiere un paio di volte alla settimana e ci siamo accorti che da quasi un anno il materiale proprio non arriva. Ci hanno dato la prospettiva di ripartenza per gennaio, ma servirebbero 50-60 persone sul cantiere invece delle otto attuali". Accolti in Prefettura Mattia Tivegna di Fillea Cgil, Mario Benvenuto di Filca Cisl e Riccardo Baldi per Feneal Uil.



