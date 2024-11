Possetti, speriamo Ddl vittime incuria diventi presto legge

"Speriamo diventi presto legge, anche se il provvedimento non potrà mai sostituire la continua ricerca della sicurezza e della cura nella gestione delle infrastrutture nazionali di tutti i tipi, unita alla fervente ricerca della verità per quanto avvenuto il 14 agosto 2018 a Genova". Così la presidente del Comitato ricordo vittime del ponte Morandi Egle Possetti commenta l'approvazione in Senato del disegno di legge sulle vittime dell'incuria per gravi colpe.

"Auspichiamo che per il futuro questa norma non debba mai più essere utilizzata, sarebbe un ulteriore grande traguardo", conclude Possetti.



