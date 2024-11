Coda di 13 km in Autofiori a causa di un cantiere autostradale

Tredici chilometri di coda lungo l'Autostrada dei Fiori Genova-Ventimiglia tra Albenga e Feglino in direzione Savona a causa di un cantiere autostradale. Lo comunica la società concessionaria Concessioni del Tirreno segnalando che la coda è in graduale diminuzione. Sempre sull'A10 resta chiusa l'uscita al casello di San Bartolomeo in direzione Savona fino alle 20 di domani a causa di un cantiere autostradale. Segnalato vento forte lungo l'A12 Sestri Levante-Livorno tra gli svincoli di Carrara e Livorno in entrambe le direzioni.



