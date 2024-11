Alla Spezia nasce il 'bosco della legalità'

Carabinieri e studenti delle scuole assieme per piantare nuovi alberi in occasione della Giornata nazionale degli alberi. I militari del gruppo Forestale della Spezia e del reparto del Parco nazionale delle Cinque Terre hanno piantato oltre venti alberi prodotti dai vivai dei carabinieri.

Con l'aiuto di studenti e docenti, i militari hanno messo a dimora specie forestali autoctone tra cui cerro, alloro, ginepro e ginestra. Tutte le piante sono state geolocalizzate attraverso l'utilizzo di un QR code e concorreranno alla realizzazione di un 'bosco diffuso della legalità, nell'ambito del progetto di conservazione ambientale denominato 'Un albero per il futuro'.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA