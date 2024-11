Unimpresa, -18,5% fatturato delle imprese liguri nel 2024

È calato del 18,5% il fatturato elettronico delle imprese e delle partite iva in Liguria nei primi nove mesi del 2024 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente passando da 47,9 a 39 miliardi di euro, con una contrazione di 8,9 miliardi, la Liguria è la Regione italiana dove il fatturato delle imprese e delle partite iva è calato percentualmente di più. Lo rileva un'analisi del Centro studi di Unimpresa sulla base dei dati stilati dal Dipartimento delle Finanze.

Secondo l'associazione imprenditoriale "il rallentamento dell'economia italiana, nei primi nove mesi dell'anno, trova riscontro in una complessiva perdita di fatturato di aziende e professionisti pari a 32 miliardi di euro, una riduzione dell'1,3% rispetto allo stesso periodo del 2023".

La Liguria ha registrato il calo percentuale più grave. In Lombardia, la regione con il valore più alto di fatturazione elettronica, il calo è stato meno pronunciato, ma comunque rilevante, con una flessione dello 0,8%, pari a 5,6 miliardi, per un totale di 723,8 miliardi. Il Piemonte ha subito una contrazione del 2,9%, perdendo 4,5 miliardi e attestandosi a 149,2 miliardi, mentre il Veneto ha visto una diminuzione dell'1,4%, pari a 2,8 miliardi, con un valore complessivo di 204,2 miliardi. Anche l'Emilia-Romagna ha registrato una flessione dell'1,4%, perdendo 2,9 miliardi, per un totale di 200,7 miliardi. Le Marche hanno visto una contrazione dell'1,1%, con una perdita di 473 milioni, attestandosi a 41,3 miliardi, mentre la Valle d'Aosta ha subito un calo del 2,6%, pari a 127 milioni, chiudendo a 4,8 miliardi. Il Molise ha mostrato una stabilità pressoché totale, con una variazione minima del -0,2%, pari a una perdita di 9,8 milioni, per un valore complessivo di 5 miliardi. Infine, la categoria "Altro", che include transazioni non direttamente attribuibili a una specifica regione, ha registrato una contrazione del 5,8%, pari a 5,8 miliardi, scendendo a 94,3 miliardi.



