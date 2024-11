Subì pestaggio in strada, muore dopo due anni di coma

Due anni fa era stato stato pestato a sangue da un senzatetto ed era rimasto in coma. Un paio di giorni fa la vittima dell'aggressione, un indiano di 49 anni, è morto all'ospedale Villa Scassi di Genova dove era arrivato dalla struttura che si occupa di assistenza per pazienti in stato neurovegetativo. Adesso la procura di Genova ha aperto un fascicolo per omicidio volontario e indagato l'autore del pestaggio, Giovanni Meduri, italiano di 60 anni. L'uomo, difeso dall'avvocato Cristiano Mancuso, è già stato condannato in via definitiva a cinque anni e cinque mesi per tentato omicidio ma adesso potrebbe rischiare un nuovo processo. La pm Gabriella Marino ha infatti disposto l'autopsia per chiarire perché Harjit Singh, anche lui un clochard, sia morto. E cioè se sia stata una conseguenza dell'aggressione subita due anni fa e da cui non si era mai più ripreso o se vi sia stata una responsabilità di tipo medico.

Il pestaggio era avvenuto ad agosto 2022 in piazza Marconi, nel quartiere di Marassi. La squadra mobile aveva ricostruito quanto successo grazie alle telecamere di videosorveglianza della zona. Era così emerso che Singh aveva tirato un oggetto a Meduri. Quest'ultimo si era alzato dalla panchina e lo aveva iniziato a colpire con pugni in faccia e una volta a terra aveva continuato a colpirlo con calci fino all'intervento di un altro senza fissa dimora. Un passante aveva chiamato le volanti che avevano poi identificato Meduri.



