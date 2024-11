Sanremo Giovani, superano il turno Grelmos, Selmi e Settembre

Inizia a delinearsi il parterre degli artisti che accederanno alla semifinale di Sanremo Giovani.

Durante la seconda puntata del talent Rai dedicato alla selezione delle Nuove Proposte per il Festival 2025, condotto da Alessandro Cattelan e andato in onda martedì 19 novembre su Rai 2 e Rai Radio2 dalla Sala A di via Asiago, hanno superato il turno Grelmos, Selmi e Settembre che vanno ad aggiungersi a quelli selezionati nella prima puntata: Mazzariello, Mew, Tancredi.

Questo il responso della Commissione musicale composta da Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia, insieme ai 'giurati fuori onda' Carlo Conti e Claudio Fasulo, vicedirettore della direzione Intrattenimento Prime Time. Escono dalla gara - combattuto il verdetto della giuria - Ciao Sono Vale, Moska Drunkard e Rea.

Solo al termine dei quattro appuntamenti, in onda ogni martedì in seconda serata fino al 3 dicembre, si conosceranno i 12 protagonisti della semifinale del 10 dicembre. Alla puntata conclusiva del 18 dicembre su Rai 1 accederanno soltanto in 6, mentre 2 giovani finalisti saranno espressi da Area Sanremo.





