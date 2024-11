Porti: 9.828.893 teu nei terminal italiani nel 2023 -1,6%

I diciannove principali terminal container italiani nel 2023 hanno registrato una diminuzione complessiva dell'1,6% in termini di teu movimentati rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente scendendo da 9.993.292 a 9.828.893 di teu, in linea con il calo complessivo del -2,4% a livello nazionale passato da 11.570.173 a 11.295.845 di teu. Lo rileva l'analisi economico-finanziaria dei terminal container nel 2024 pubblicata dal Centro Studi Fedespedi.

"Il 2023 è stato un anno difficile per i porti italiani, - rimarca la Federazione nazionale delle imprese di spedizioni internazionali - che hanno registrato una flessione del traffico container del 2,4%. Tale andamento si è riflesso, inevitabilmente, sui risultati delle società terminaliste che nel complesso hanno realizzato un fatturato di 820,8 milioni di euro rispetto ai 1.034 milioni del 2022 con un calo del -20,6% e con un risultato finale di 71 milioni al -44,5%".

I 19 terminal considerati da Fedespedi hanno movimentato l'87% del totale italiano su una superficie totale di 5,763 milioni di metri quadrati e avvalendosi di 117 gru di banchina. Le migliori performance, in termini percentuali, sono state realizzate dai terminal di Savona Vado Gateway (+40,3%), La Spezia Terminal del Golfo (+13,9%), Venezia Terminal Container (+10,6%), Genova Sech (+10,3%) e Salerno Container Terminal (+10,1%). In flessione Genova Bettolo (-30,5%), Terminal Intermodale Venezia (-32,7%) e Ancona (-33,7%).



