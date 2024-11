Mareggiata in Liguria, affondato peschereccio a Sestri Levante

Un'intesa mareggiata ha colpito nella notte Sestri Levante (Genova) in particolare l'area portuale provocando l'affondamento di un peschereccio, il capovolgimento di un altro peschereccio, danni a una discoteca, a un ristorante e a un'auto parcheggiata. Non si registrano feriti.

L'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure (Arpal) ha diramato un avviso meteo tra oggi e venerdì per la più intensa mareggiata del 2024 in Liguria con onde alte fino a 7 metri al largo.

Le onde del mare a Sestri Levante nella notte hanno invaso piazzale Marinai d'Italia e via Pilade Queirolo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Chiavari, i carabinieri, la capitaneria di porto. Il sindaco di Sestri Levante Francesco Solinas ha effettuato un sopralluogo nell'area portuale incontrando i pescatori e garantendo un intervento urgente per rinforzare la diga foranea.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA