Iniziata demolizione dei vecchi padiglioni dell'ospedale Gaslini

Sono iniziati stamani a Genova i lavori di demolizione dei due vecchi padiglioni dell'ospedale pediatrico Gaslini, un passaggio fondamentale nel programma di rinnovamento della struttura, visto che nell'area liberata dai due edifici verrà costruito il padiglione zero, che sarà il centro del nuovo ospedale. Lo comunica l'Istituto Giannina Gaslini in una nota evidenziando che "alle attività di demolizione sono stati affiancati monitoraggi straordinari dell'aria per garantire i più alti livelli di protezione e prevenzione ai suoi pazienti e al quartiere".

"Il cantiere per il nuovo Gaslini entra nella fase cruciale delle demolizioni con l'avvio all'abbattimento del padiglione 8, iniziato stamani - spiega -. L'intervento prevede la demolizione del primo piano della palazzina, mentre dal 2 dicembre inizieranno le demolizioni anche del padiglione 7, in questo caso partendo dall'ultimo piano dell'edificio".

Il termine previsto per le opere strutturali relative alla prima fase di lavori, che si concluderà con la costruzione del padiglione zero, sarà giugno 2026.



