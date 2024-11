Genoa ufficializza Vieira,nel pomeriggio primo allenamento

Patrick Vieira è ufficialmente il nuovo allenatore del Genoa. Ad annunciarlo in una nota il club rossoblù. "Il nuovo mister dirigerà nel pomeriggio a Genova il primo allenamento dopo la formalizzazione del contratto nella sede di Villa Rostan - spiega il club che non presenterà il tecnico anche tenendo conto del fatto che sabato ci sarà la conferenza stampa della vigilia di campionato -. Dopo un percorso professionale, tra il 2011 e il 2015, da executive development football nell'academy del Manchester City, Vieira ha allenato in carriera i team di New York City, Nizza, Crystal Palace e Strasburgo. Benvenuto mister!".

La decisione di esonerare Gilardino ed affidare la panchina a Vieira è stata comunicata ieri ma nessun dirigente fino ad ora ha parlato ufficialmente spiegando le motivazioni dell'esonero dell'ex campione del mondo del 2006.

Gilardino pur nelle difficoltà sia di mercato estive per i problemi finanziari del club sia in questi primi mesi per i tanti infortuni, aveva mantenuto unito ambiente e squadra conquistando nelle ultime due partite prima della sosta quattro punti frutto del successo a Parma e del pareggio con il Como del 7 novembre scorso e di fatto è stato licenziato con la squadra salva.

Gilardino oltre ad essere stato salutato con affetto sui social dai tifosi genoani ha ricevuto moltissimi attestati di stima da parte dei suoi giocatori che su Instagram hanno voluto ringraziarlo per quanto fatto, compreso chi ora non gioca più nel Genoa come Gudmundsson venduto in estate alla Fiorentina.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA