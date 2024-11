Travolta in scooter da un'auto pirata, grave 16enne

Una ragazza di 16 anni a bordo di un motorino è rimasta gravemente ferita dopo essere stata travolta da un'auto pirata lungo la strada provinciale della val Nervia nell'entroterra imperiese tra Dolceacqua e Isolabona.

Secondo i primi accertamenti la giovane è stata urtata da un pick-up, il cui conducente si è poi allontanato dopo aver provocato l'incidente stradale.

Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari, che hanno allertato l'elisoccorso Grifo. Il velivolo è atterrato al campo Zaccari e la giovane, che ha riportato un politrauma ma era comunque cosciente, è stata trasferita in codice rosso all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure (Savona).

Accertamenti sono in corso da parte dei carabinieri per ricostruire la dinamica dell'incidente.



