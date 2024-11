Lega, 'Piana infangato per un anno da un errore giudiziario'

"Il vicepresidente della Regione Liguria Alessandro Piana è stato infangato per un anno da un errore giudiziario". Così la Lega in una nota commenta l'esclusione di Piana dalle indagini della Procura di Genova sui festini a base di sesso e droga che hanno fatto tremare la Genova bene. Da quanto si apprende la presenza di Piana è emersa per un errore di identificazione.

"Il nome del leghista ligure Alessandro Piana era spuntato in un'inchiesta finita subito sui giornali - ricorda la Lega -.

Nonostante fosse palese la sua estraneità, Piana ha subìto attacchi e fango per un anno. Ora emerge che era tutto un equivoco, un errore che però ha rischiato di rovinare la vita a un onesto cittadino. I giudici che commettono errori gravi sulla pelle delle persone dovrebbero pagare i danni, di tasca loro!".





