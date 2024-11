Le melodie nel bosco dei faggi, Liguria set per Kinski e Savage

La Riviera ligure di Ponente si trasforma nel set del film "Le melodie nel bosco dei faggi", prodotto dalla casa cinematografica Ventitre Srl di Roma, le cui riprese prendono il via lunedì 25 novembre per terminare il 7 dicembre. La pellicola, scritta e diretta dal regista Roberto Lippolis, vede un cast d'eccellenza con la presenza di attori italiani, stranieri e americani di fama internazionale, tra cui l'attrice Nastassja Kinski. Nel cast compaiono pure John Savage, Cassandra Gava e Vincent Spano e tra gli altri attori Enzo Storico, Andrea Bruschi, Giorgia Wurth, Antonella Salvucci, Danny Kamensky, Riccardo Campione, Casper Kellndorfer.

"La storia, che ha nella musica il filo conduttore e la centralità di tutto il film, narra il tormento del protagonista: un direttore d'orchestra di origine ceca, innamorato della Riviera Ligure, dove si trasferisce a vivere con sua moglie negli anni '80 del secolo scorso. Questi tormenti, rivissuti attraverso dei flash back - si spiega - lo riportano nel campo di concentramento di Terezin: una fortezza a sessanta chilometri da Praga che, durante l'occupazione nazista, venne utilizzata dai tedeschi come luogo di prigionia per gli artisti ebrei cechi e austriaci. Da questo fatto storico, realmente accaduto, prende vita la trama del film, ricca di pathos e colpi di scena". La sceneggiatura è vincitrice del bando di Regione Liguria e della Genova Liguria Film Commission, che hanno riconosciuto sia lo spessore narrativo della drammaturgia, sia l'importanza del progetto per il territorio ligure.

Il comune di Taggia avrà un ruolo fondamentale nelle riprese, sia come base tecnica e operativa per la produzione sia come location di molte delle scene (altre saranno girate a Imperia e Sanremo).



