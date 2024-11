Comune Genova, raccolta sangue dipendenti, giunta e consiglieri

Su iniziativa della presidenza del Consiglio comunale, i dipendenti di Palazzo Tursi sono stati invitati dall'ufficio personale del Comune a donare il sangue all'interno dell'unità mobile che domani verrà allestita in via Garibaldi dalla sezione genovese della Federazione italiana associazioni donatori di sangue (Fidas).

L'iniziativa si terrà dalle 8 alle 12 in via Garibaldi ed è rivolta ai componenti del Consiglio e della Giunta comunale e a tutti i dipendenti in servizio a Palazzo Tursi.

Il personale comunale potrà partecipare alla raccolta di sangue avvalendosi del permesso retribuito con astensione dal lavoro in seguito alla donazione, come previsto dalla normativa vigente.

"Ogni giorno ci sono pazienti che necessitano di trasfusioni per sopravvivere - dichiara il presidente del Consiglio comunale Carmelo Cassibba - La disponibilità di sangue è cruciale per migliorare la qualità della vita di chi affronta gravi condizioni mediche. Donare il sangue è un gesto semplice ma potente, che esprime solidarietà, responsabilità e amore verso gli altri. È importante che i giovani comprendano il valore di questo gesto, ne capiscano l'importanza e imparino a donare e sono felice che l'appuntamento con Fidas sia diventata una bellissima abitudine alla quale invito tutti a partecipare".

"Oggi ripetiamo un'iniziativa di grande valore, coinvolgendo i dipendenti di Palazzo Tursi-Albini nella donazione di sangue - dichiara l'assessore al Personale del Comune Marta Brusoni-Donare il sangue è un gesto concreto di solidarietà, significa letteralmente donare una parte della propria energia vitale a qualcuno che sta soffrendo e che ne ha bisogno. Diventa per questo indispensabile unire le forze e sensibilizzare il più possibile le nostre comunità, affinché la donazione diventi un dovere civico vero e proprio per la salvaguardia della vita».





