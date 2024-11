Calcio:Cagliari torna ad allenarsi in vista della gara col Genoa

Cagliari di nuovo al lavoro da questo pomeriggio in vista dei prossimi impegni di campionato.

All'orizzonte due sfide salvezza: domenica la squadra di Nicola gioca in trasferta in casa del Genoa. Cinque giorni dopo, venerdì 29, i rossoblu se la vedranno alla Domus con il Verona.

Nicola aspetta gli otto nazionali in giro per il mondo. Il primo a tornare a disposizione sarà Wieteska, dovrebbe partecipare al prossimo allenamento. Poi domani sera saranno a Cagliari Marin, Obert, Sherri e Prati. Giovedì toccherà a Mina, Luvumbo e Lapadula. Squadra al completo ad Assemini solo due-tre giorni prima dell'impegno con il Genoa, fresco di avvicendamento in panchina con Vieira al posto di Gilardino, esonerato questa mattina.

Nicola da domani inizierà a valutare le condizioni dei giocatori impegnati in nazionale in vista delle scelte sulla formazione da schierare a Marassi. Il tecnico nei giorni scorsi ha puntato a far crescere la condizione di chi ha giocato meno, da Felici e Pavoletti passando per Jankto. Giorni decisivi anche per la scelta del portiere: Scuffet potrebbe avere guadagnato qualche punto in più su Sherri dopo l'esclusione nella gara con il Milan.

In difesa il tecnico dovrà valutare anche come sta Mina dopo allenamenti e gare con la Colombia. Idem per Luvumbo dopo le partite con la nazionale angolana. Dietro Piccoli, sarà solito ballottaggio tra Viola e Gaetano. In mediana dovrebbero riprendere il loro posto Adopo e Makoumbou. In gran forma, in nazionale, Marin. Ma per il rumeno sarà dura trovare posto in formazione dal primo minuto.



