Arpal, in arrivo la mareggiata più intensa del 2024 in Liguria

La più intensa mareggiata del 2024 in Liguria con onde alte fino a 7 metri al largo e un intervallo di 9 secondi coinvolgerà da stasera il ponente della Regione per poi passare a levante, soprattutto nelle zone esposte all'azione del libeccio. È l'avviso meteo diramato dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure (Arpal) che invita la cittadinanza a prestare attenzione.

La mareggiata sarà da libeccio e articolata in due fasi. Il mare andrà crescendo dalla tarda serata odierna e resterà con un intervallo fra un'onda e l'altra superiore ai 7 secondi per tutto mercoledì, le coste più interessate saranno inizialmente quelle di ponente per poi passare a levante. Giovedì torneranno a crescere i venti da sud-ovest, e dal tardo pomeriggio anche il mare, con una seconda intensa mareggiata che inizierà nella serata fra giovedì e venerdì. Previsti venti da sudovest fino a burrasca forte e da nord fino a burrasca nelle diverse fasi con raffiche prossime agli 80-90 chilometri all'ora.



