Aggrediscono militi ambulanza a Genova, arrestati

Ancora una aggressione al personale sanitario a Genova. Questa volta a subire l'aggressione sono stati i militi dell'ambulanza della Croce Verde. Gli agenti delle volanti hanno individuato gli autori e li hanno arrestati: si tratta di una coppia di tunisini di 33 e 23 anni. Sono accusati di lesioni personali aggravate a personale sanitario, l'uomo anche di resistenza.

La polizia è intervenuta ieri sera a Ponte Parodi dopo la segnalazione del personale della Croce Verde Genovese di una lite tra un uomo e una donna. All'arrivo della volante, gli agenti hanno visto che i due avevano iniziato ad aggredire i militi intervenuti per dividerli. L'uomo ha spintonato i poliziotti. Riportata la calma, i due sono stati portati in questura. I sanitari feriti, un ragazzo e una ragazza, sono stati trasportati al pronto soccorso dove sono stati refertati con 3 e 5 giorni di prognosi per traumi e contusioni.



