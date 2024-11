Under 21: Italia-Ucraina, Nunziata 'una chance da sfruttare'

"Dopo questa partita ci rivedremo a marzo, per questo poi bisognerà seguire i ragazzi, andarli a trovare. E per questo, la partita di domani sarà importante per valutare il livello della squadra e di chi magari ha giocato meno. Ma è sempre la squadra che fa la differenza". Alla vigilia dell'amichevole con l'Ucraina alla Spezia, ultimo impegno dell'anno, il tecnico della nazionale under 21, Carmine Nunziata, fa il punto della situazione.

In particolare, Nunziata sottolinea che questo Italia-Ucraina, occasione per testare i giocatori prima di rivedersi quando agli Europei in Slovacchia mancheranno solo tre mesi, sarà "una chance che i ragazzi dovranno cercare di sfruttare. Abbiamo sempre poco tempo per lavorare, in questo caso ne abbiamo avuto un po' più per migliorare le cose ed è un aspetto fondamentale.

Rispetto a Italia-Francia a Empoli qualcosa cambieremo: bisogna vedere anche le squadre che si vanno ad affrontare per trarne dei vantaggi. In questi giorni abbiamo provato alcune cose che speriamo di vedere domani".



