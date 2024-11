Sviluppata prima IA specializzata in Scienze della Terra

È stata sviluppata la prima intelligenza artificiale specializzata in Scienze della Terra: può datare le rocce, analizzare il paleoclima, interpretare paesaggi. Questo traguardo significativo è stato descritto nello studio intitolato 'Can AI Get a Degree in Geoscience?', recentemente pubblicato sulla prestigiosa rivista scientifica Geoheritage. La ricerca è il frutto del lavoro dei geologi Andrea Baucon (Università di Genova) e Carlos Neto de Carvalho (Naturtejo Unesco Global Geopark), che hanno sviluppato l'IA per affrontare complessi problemi geologici. La nuova intelligenza artificiale - GeologyOracle - è stata sviluppata per colmare un vuoto. "I sistemi di intelligenza artificiale generativi hanno mostrato capacità straordinarie - ha detto Andrea Baucon -, ma mancavano soluzioni specificamente adattate alle Scienze della Terra". Grazie ad un innovativo approccio di addestramento, GeologyOracle offre agli utenti l'opportunità di interagire come se stessero comunicando con un geologo umano. Per esempio, un utente può chiedere: "Perché si sono estinti i dinosauri?" e ricevere una risposta dettagliata in un linguaggio naturale. Può GeologyOracle conseguire una laurea in geologia? "Ci siamo quasi", ha detto Baucon. Un comitato internazionale di professori universitari ha infatti valutato le performance di questa nuova intelligenza artificiale, sottoponendola a 152 domande di Scienze della Terra, come se si trattasse di un esame universitario molto rigoroso. GeologyOracle ha dimostrato notevole competenza, rispondendo correttamente al 79.6% delle domande e ottenendo numerosi 'trenta'. "Nonostante i risultati siano eccellenti, raccomando un approccio critico: l'intelligenza artificiale può sbagliare" ha detto Neto de Carvalho. GeologyOracle può aiutare gli scienziati a capire le dinamiche del nostro pianeta, agendo come un assistente scientifico capace di suggerire nuove ipotesi ed interpretazioni.

Grazie alla sua natura multimodale, GeologyOracle accetta input in forma di testo, audio e immagini. Ad esempio, per datare una roccia, basta scattare una foto del suo contenuto fossilifero e GeologyOracle fornirà un'interpretazione scientifica, stimando l'età del campione in milioni di anni. Il lancio di GeologyOracle è stato programmato per il 14 novembre su https://geologyoracle.com/, in onore del compleanno di Charles Lyell. "È un tributo ad uno dei padri della geologia moderna" ha ricordato Baucon sottolineando come Lyell sia stato fonte d'ispirazione per lo sviluppo di questo strumento.



