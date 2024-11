Sindaco La Spezia Peracchini nuovo presidente Anci Liguria

Passaggio di consegne, questa mattina nel corso dell'Ufficio di Presidenza di Anci Liguria, tra il presidente uscente e attuale governatore ligure Marco Bucci e il Sindaco della Spezia e presidente della Provincia Pierluigi Peracchini.

L'Ufficio di presidenza attuale, dunque, risulta così composto: presidente Pierluigi Peracchini, coordinatore delle Province liguri (UPI Liguria); vicepresidente vicario Claudio Scajola (sindaco di Imperia e presidente della Provincia); vicepresidenti Simone Franceschi (Sindaco di Vobbia), Elisa Di Padova (Vicesindaco di Savona) e Fabio Natta (Sindaco di Cesio e Coordinatore della Consulta Piccoli Comuni); Vicepresidenti supplenti Natale Gatto (Consigliere di Isola del Cantone), Carlo Gandolfo (Sindaco di Recco) e Cristina Ponzanelli (Sindaco di Sarzana). Entrano nell'Ufficio di Presidenza Pietro Piciocchi (come Sindaco di Genova) e Antonio Segalerba (come Sindaco della Città metropolitana di Genova). Peracchini, già vicepresidente vicario di Anci Liguria, traghetterà l'associazione verso l'assemblea del 13 dicembre 2024, primo importante appuntamento della sua presidenza, in cui verranno rinnovati i componenti degli organi di Anci Liguria decaduti in seguito alle elezioni regionali.



