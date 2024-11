Savona, controllore bus aggredito con spray al peperoncino

Un controllore di Tpl Linea, l'azienda del trasporto pubblico di Savona, è stato aggredito ieri pomeriggio da un passeggero che gli ha spruzzato dello spray al peperoncino sul volto.

L'episodio si è verificato in piazza Aldo Moro a Savona, nei pressi della stazione ferroviaria e del capolinea dei bus.

Durante il controllo dei biglietti è nato un diverbio tra il dipendente Tpl e il passeggero, che a un certo punto ha estratto la bombola di spray piccante e l'ha usata sul controllore.

L'uomo si è poi dato alla fuga. Immediato l'intervento sul posto del personale medico: il dipendente Tpl è stato portato in ospedale per gli accertamenti del caso (per lui 5 giorni di prognosi).

Sull'aggressione indaga la polizia di Stato con l'aiuto dell'azienda: "Stiamo facendo le verifiche del caso e sono al vaglio le immagini delle telecamere per ricostruire esattamente l'episodio" è il commento di Giampaolo Rossi, direttore di Tpl Linea.

Nel frattempo la Rsu ha chiesto un incontro con il prefetto di Savona, De Rogatis, "per trovare soluzione alle problematiche di sicurezza che si verrebbero a generare con le nuove disposizioni aziendali": Tpl infatti ha proposto che siano gli stessi autisti a controllare i titoli di viaggio nel momento in cui i passeggeri salgono a bordo, procedura che non è ancora entrata in vigore a causa della contrarietà dei lavoratori.





