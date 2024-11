Regione Liguria, M5S 'Giunta Bucci in continuità con l'era Toti'

"Con la presentazione della nuova Giunta della Regione Liguria il presidente Marco Bucci ha gettato la maschera: è in perfetta continuità con la fallimentare stagione di Toti". Così il deputato e referente ligure del M5S Roberto Traversi commenta la composizione della nuova Giunta della Regione Liguria presentata oggi pomeriggio dal presidente Marco Bucci.

"Siamo in perfetta continuità con l'era Toti - sostiene -.

Chi aveva sperato, anche con il voto, che il sindaco Bucci riuscisse a imprimere una svolta dopo una stagione fallimentare che si è peraltro chiusa con degli arresti e poi dei patteggiamenti, fa oggi i conti con la realtà: tutto cambia perché nulla cambi. Come commentare altrimenti il fatto che su sette assessori addirittura quattro provengono dalla passata legislatura? Credo che i liguri meritassero più rispetto" "Dopo il terremoto politico dei mesi scorsi capace di azzoppare la legislatura quando mancava oltre un anno alla fine del mandato, - dichiara il consigliere regionale del M5S Stefano Giordano - chiunque con un po' di sale in zucca avrebbe dato un segnale diverso, quantomeno di discontinuità. Invece, Bucci ha confermato l'impianto di Toti e così facendo ha gettato la maschera".



