Regione Liguria, Bucci 'Giunta in porto, la squadra è forte'

"Sono contento di aver raggiunto l'obiettivo, gli obiettivi non sono mai facili da raggiungere, a volte si deraglia, talvolta si va indietro, avanti o si corre, in questo caso direi che le abbiamo sperimentate tutte, comprese le sorprese dell'ultimo momento, ma siamo contenti di essere arrivati in porto, la squadra è forte, ampliata con tutti i possibili agganci per mettere più risorse e con qualche organismo nuovo che prima non c'era come il Consiglio superiore della sanità in Liguria, certamente i cittadini liguri vedranno gli effetti positivi". Così il presidente della Regione Liguria Marco Bucci interviene a margine della conferenza stampa di presentazione della nuova Giunta regionale.

Ha sentito il presidente del Consiglio Giorgia Meloni? "Ci siamo scambiati messaggi via whatsapp in questi giorni, non oggi", risponde Bucci. Quale sarà il primo obiettivo della nuova Giunta? "Dobbiamo cominciare il lavoro sulla sanità e cominciare a mettere i commissari e i project manager per le infrastrutture da costruire, in primis gli ospedali, ma non solo", spiega.

"Sulla sanità abbiamo fatto una bella rivoluzione", replica Bucci a una domanda dei cronisti sulla presunta continuità con la Giunta Toti commentando la nascita del Consiglio superiore della sanità in Liguria. Alcuni componenti dell'opposizione sostengono che a decidere la sua Giunta sono stati i partiti? "Se le opposizioni fanno il manuale Cencelli sono più Cencelli loro degli altri, - dichiara il presidente della Regione Liguria - lasciate perdere questi discorsi, io ho scelto le persone in grado di fare il lavoro che bisogna fare, che vengano dal partito X o Y sinceramente mi interessa molto meno".

"Avrei voluto mettere più donne in Giunta certamente, - rivela - però purtroppo non ci siamo riusciti per tanti motivi che potete benissimo immaginare, però la sfida non si è fermata, nelle varie cose che faremo in futuro cercheremo di aumentare la componete femminile".

"La prima Giunta informale l'abbiamo fatta già oggi, a seguito dell'insediamento dalla prima settimana di dicembre ci sarà una Giunta ogni settimana - aggiunge -. Dal punto di vista amministrativo la nuova Giunta entrerà in funzione entro dieci giorni dal 26 novembre, il giorno del primo Consiglio regionale della nuova legislatura".



