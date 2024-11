Natale (Pd), Consiglio della sanità ligure è senza fondamenta

"Il Consiglio superiore di sanità ligure, istituito in maniera estemporanea oggi dal Bucci, è una struttura senza fondamenta, come una scritta su una spiaggia di sabbia mentre il mare è in tempesta". Lo denuncia il segretario del Pd Liguria Davide Natale in una nota per commentare la nascita del nuovo organismo voluto dal presidente della Regione Liguria Marco Bucci per rilanciare il sistema sanitario regionale.

"Non esiste un atto amministrativo a supporto ed è l'ennesima annunciazione sul nulla - afferma Natale -. Dimenticate anche le liste d'attesa, nella conferenza stampa non è stata pronunciata una parola sulle vere priorità della nostra Regione e che incidono più pesantemente sulla vita dei cittadini".



