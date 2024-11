A Genova un mese di eventi contro la violenza sulle donne

Genova si prepara al 25 novembre, Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne con un mese di manifestazioni, flash mob, momenti culturali e incontri, organizzati e diffusi anche nei Municipi.

Saranno oltre quaranta le iniziative, coordinate dal Comune di Genova, nel programma presentato stamani a Palazzo Tursi dall'assessore comunale alle Pari opportunità Francesca Corso.

"La sensibilizzazione contro la violenza sulle donne è fondamentale per creare consapevolezza e promuovere il cambiamento - rimarca Corso -. Anche quest'anno sono molti gli eventi che contribuiranno a focalizzare l'attenzione di tutti sull'importanza di unire le forze per contrastare questo tipo di violenza. È un impegno sociale ed individuale al quale non ci si deve sottrarre perché richiede una serie di azioni mirate e continuative, a cominciare da un'educazione emotiva e relazionale da insegnare sin dall'infanzia ma anche nel mondo degli adulti. Contro la violenza occorre diffondere messaggi chiari promuovendo il rispetto delle donne e la parità di genere. Un altro aspetto essenziale è fare in modo che ogni donna sappia come e dove chiedere aiuto in caso di violenza".

A caratterizzare il programma saranno numerosi spettacoli, teatrali e musicali, mostre, presentazioni editoriali, incontri e conferenze, tra cui quelle ospitate il 24 novembre alle 17 a Palazzo Fieschi di Sestri Ponente ed il 28 novembre alle 9 presso l'auditorium ex-Manifattura Tabacchi e l'incontro 'Femminilità Infrangibile: verso un futuro senza violenza di genere' il 28 novembre alle 18.30 ai Giardini Baltimora. Il 26 novembre dalle 17 a Molassana nel Municipio Media Val Bisagno si svolgerà lo spettacolo itinerante 'Alzati amica mia-Camminiamo uniti e insieme contro la violenza sulle donne' con partenza da piazza dell'Olmo, senza dimenticare l'happening di 'Wall of Dolls' il 23 novembre in piazza De Ferrari dalle 15.

Proseguirà anche la campagna informativa sul numero verde nazionale antiviolenza e stalking 1522 e l'inaugurazione di due nuove panchine 'rosse' nel Municipio Levante.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA