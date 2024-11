Colletta alimentare, in Liguria raccolte 237 tonnellate di cibo

Grande successo e partecipazione per la 28^ giornata della Colletta alimentare che si è svolta ieri anche in Liguria. Sono stati 436 gli esercizi commerciali coinvolti in tutta la regione con oltre 5.000 volontari. Tanti donatori hanno contribuito, ciascuno con quello che poteva, alla grande festa di solidarietà e condivisione, permettendo di raccogliere solo in Liguria 237 tonnellate di cibo da destinare alle persone in difficoltà, con un incremento del 4,5% rispetto al 2023.

Gli alimenti recuperati vengono ogni giorno distribuiti gratuitamente a 372 strutture caritative che aiutano più di 67.500 persone bisognose in Liguria. Nel 2023 sono state redistribuite circa 3.000 tonnellate di generi alimentari.





