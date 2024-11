Schianto in galleria sulla ss20 ad Airole, morto anziano

Un uomo di 60 anni è morto stamani verso le 2.30 in un incidente stradale mentre si trovava a bordo della propria auto, una Fiat 500. L'incidente è avvenuto all'interno della galleria Cima della statale 20 della val Roya, nel territorio comunale di Airole (Imperia). Sul posto sono intervenuti il personale sanitario del 118, con i vigili del fuoco e la polizia. In seguito al violento impatto contro la parete, l'uomo è stato sbalzato fuori dall'abitacolo e la vettura ha successivamente preso fuoco. Accertamenti sono ora in corso da parte della polizia per ricostruire la dinamica dell'incidente. Non è chiaro infatti se il mezzo si sia cappottato, carambolando più volte contro la parete della galleria. Il traffico lungo la statale è rimasto a lungo interrotto per consentire le operazioni di soccorso e per la bonifica del manto.



