Giornata dei Poveri,famiglie e senza dimora con S.Egidio

Pranzi, merende, distribuzioni per senza dimora, rifugiati, anziani, famiglie e bambini delle Scuole della Pace: sono le principali iniziative messe in campo dalla Comunità di Sant'Egidio di Genova in occasione della Giornata Mondiale dei Poveri prevista domani. Alcune iniziative si sono svolte ieri. Questa mattina si è tenuta una festa per gli anziani dell'Istituto Doria di Struppa. Domani mattina, dopo la Messa nella basilica della SS. Annunziata del Vastato, avrà luogo il pranzo con anziani, famiglie, rifugiati e senza dimora.

Sempre domani, sono previsti altri pranzi aperti a famiglie in difficoltà e a senza dimora sono stati organizzati nelle mense di Sant'Egidio in via delle Fontane, nel quartiere di Begato e a Sampierdarena. Dalle 20, si terrà la consueta distribuzione di pasti caldi ai senza dimora lungo le vie della città. I responsabili genovesi di Sant'Egidio ricordano che la giornata spiegano rappresenta "un'opportunità per concretizzare l'invito di Papa Francesco a vivere la solidarietà attraverso piccoli gesti di amore e attenzione verso i più vulnerabili. Ovunque sarà l'occasione per lanciare, a poche settimane dall'inizio del Giubileo, un messaggio di speranza che invita tutti a ripartire dalla solidarietà".



