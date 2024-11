Uilca, 44,7% delle famiglie liguri non riesce a risparmiare

A causa dei bassi salari in Liguria nel 2023 il 44,7% delle famiglie non è riuscito a risparmiare e il 18,7% non è riuscito a sostenere le spese impreviste, dati migliori di quelli nazionali dove sono il 45,5% le famiglie che non riescono a risparmiare e il 30,2% quelle incapaci di fronteggiare spese impreviste. Lo denunciano il commissario straordinario della Uil Liguria Emanuele Ronzoni e il segretario generale Uilca Liguria Silvio Trucco al convegno 'Il ruolo del credito in Liguria nel contrasto alle nuove povertà' organizzato dal sindacato dei lavoratori che operano nel settore del credito in occasione del mese dell'educazione finanziaria.

Secondo i dati elaborati dal responsabile del centro studi 'Orietta Guerra' Roberto Telatin "oggi in Liguria la soglia di povertà per una famiglia di tre componenti di cui uno tra 0 e 3 anni e due tra 30 e 59 anni è in un range fra i 1.339 e i 1.407 euro, mentre in Italia la stessa tipologia di famiglia ha una soglia di povertà compresa fra i 1.308 e i 1.462 euro".

La Uilca Liguria mette in evidenza che "nel 2022 il credito al consumo in Liguria è cresciuto del 5,9% e nel 2023 del 5,7%, una tipologia di prestito legata ad esempio all'acquisto di una lavatrice o di un telefonino, per contro c'è stato un calo dei prestiti per l'acquisto delle case del -2,3% nel 2023, dopo una crescita del 2,5% nel 2022. Meno case e più lavatrici e telefonini significa una società che pensa al breve termine e non al medio lungo". "A livello nazionale nell'arco di un decennio i prestiti totali comprese le imprese nel complesso sono diminuiti del 11,8%, i mutui per la casa sono aumentati del 7,68%, i prestiti personali sono aumentati del 103% le cessioni di stipendio sono aumentate del 101% e continua la crescita del 'buy now pay later' sulle piattaforme di e-commerce che rischia di essere una nuova bolla subprime, per la facilità di arrivare al sovraindebitamento", paventa il sindacato.

"Abbiamo creato una generazione di working poor che in Liguria come nel resto del Paese necessita dell'housing sociale per poter vivere - affermano Ronzoni e Trucco - con i bassi salari diventa difficile anche costruirsi una pensione integrativa o una famiglia o generare dei figli".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA