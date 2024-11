Orientamenti, 29^ edizione chiude con oltre 120mila presenze

"Questa edizione del Festival è stata, come previsto, uno straordinario successo. Sono state oltre 120 mila le persone, studentesse e studenti, famiglie, insegnanti e formatori, che hanno affollato in questi 3 giorni gli spazi allestiti all'interno dei Magazzini del Cotone. Un risultato che premia il grande lavoro che Regione Liguria porta avanti da anni, e che non è ristretto a questi giorni, ma che ormai viene sviluppato lungo tutto il corso dell'anno, dall'estate con Orientamenti Summer agli altri mesi coi vari eventi che si susseguono, anche fuori da Genova. Appuntamento alla prossima edizione: il nostro obiettivo è fare ancora meglio, attirare ancora più persone anche da fuori regione, e continuare a dare a ragazzi e ragazze, e alle loro famiglie, sempre più informazioni, suggestioni, a sostenerli in un momento delicato e spesso decisivo come quello della scelta del proprio percorso futuro, come anche vogliamo continuare a ispirarli con testimonial d'eccezione, perché scoprano i lor talenti e inseguano i loro sogni". Così il presidente della Regione Liguria Marco Bucci in conclusione della 29° edizione del Festival Orientamenti, che si chiuderà ufficialmente questa sera dopo il consueto appuntamento con la Notte dei talenti , l'evento dedicato a celebrare le eccellenze della Regione Liguria e in cui verranno premiate realtà e giovani che si sono distinti in diversi campi tra cui, ad esempio, l'arte, la scienza, lo sport, l'innovazione, l'istruzione. Moltissimi gli eventi sold out, a partire da quello che ha chiuso la giornata di ieri, "Le Filippiche", spettacolo teatrale di Filippo Caccamo. Tra gli eventi più significativi di questa giornata di chiusura, la visita a Orientamenti da parte del ministro della Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, che ha visitato gli stand e partecipato all'incontro dal titolo 'Pubblica amministrazione: una costellazione di opportunità', dedicato appunto al lavoro nella PA. "I giovani sono il futuro del nostro Paese e il loro contributo è essenziale per modernizzare e rendere più efficiente la nostra pubblica amministrazione - ha detto il ministro Zangrillo - Attraverso iniziative come il festival Orientamenti, vogliamo incentivare i giovani a considerare le opportunità di carriera nel settore pubblico, dove le loro competenze e idee innovative possono fare la differenza. Vogliamo trasmettere un'immagine nuova di pubblica amministrazione, che non è più solo sinonimo di sicurezza del posto fisso, ma un'opportunità professionale qualificante dove aspettative e percorsi di carriera siano concretamente realizzabili a beneficio della collettività".





