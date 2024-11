Vela: Team Deas vince il Marina Militare Nastro rosa Veloce

Si è chiusa a Genova la 4^ edizione del Marina Militare Nastro Rosa Veloce, organizzato da Difesa Servizi SpA in collaborazione con la Marina Militare e SSi Sports & Events, con il supporto della Fiv e il patrocinio del Coni, nato per promuovere il brand Marina Militare e le bellezze del Paese. Partita da Venezia lo scorso 3 novembre, dopo aver percorso 1492 miglia nautiche in poco più di nove giorni, è arrivata a Genova la regata più lunga del mediterraneo che ha visto in competizione 10 team formati da velisti di fama internazionale. Ad aggiudicarsi la vittoria è stato il team Deas, seguito dal team Rorc1, mentre al terzo posto è giunto il team Waving Meadows.

Una regata caratterizzata da vento leggero durante la quale gli equipaggi si sono sfidati mettendo in campo tutte le loro qualità di atleti affermati, arrivando compatti a significare la dura battaglia che dallo scorso 3 novembre ha animato le acque del Mediterraneo, circumnavigando il Paese e incrociando i Fari che guidano i team durante il Marina Militare Nastro Rosa Tour.

Agli organizzatori ed ai team in gara le congratulazioni del governatore Marco Bucci e dell'assessore alle attività sportive e turismo del Comune di Genova, Alessandra Bianchi. "Un evento velico di assoluta rilevanza nazionale ed internazionale, legato fortemente alla città di Genova sin dalla prima edizione e che tornerà in città anche per l'edizione 2025. Il Marina Militare Nastro Rosa Tour è un contenitore che oltre allo sport promuove le bellezze del nostro territorio dal punto di vista del mare e la sua sostenibilità" ha detto l'ad di Difesa Servizi SpA Luca Andreoli.

Il sottocapo di Stato Maggiore della Marina Militare, amm.Giuseppe Berutti Bergotto, nel corso del suo intervento ha ribadito quanto sia fondamentale il rispetto e la tutela del nostro mare, anche con particolare riferimento all'underwater.

"I valori di spirito di sacrificio e lealtà che hanno contraddistinto questa regata rappresentano i valori che la Marina Militare trasmette a chi si avvicina ad essa in tutti gli istituti di formazione - ha concluso - e per questo ringrazio gli equipaggi per aver affrontato una gara così impegnativa e competitiva nel rispetto di tali valori".



