Sanremo, incontro Comune-Rai per Festival diffuso

Il sindaco di Sanremo Alessandro Mager e l'assessore al Turismo Alessandro Sindoni hanno incontrato nel pomeriggio Claudio Fasulo (responsabile dell'unità organizzativa "Prime Time 1" della direzione intrattenimento Prime Time, in qualità di vicedirettore) e il gruppo di lavoro Rai per gettare le basi per il cosiddetto "Festival diffuso" in città, che tanto successo ha avuto nelle ultime edizioni della kermesse canora. L'incontro ha interessato soprattutto l'aspetto logistico e l'occupazione delle aree all'esterno del teatro Ariston. Molte le location coinvolte, tra conferme e novità, in modo da coinvolgere sempre di più la città: piazza Colombo, via Matteotti con una nuova tipologia di palco, piazza Borea d'Olmo, via Escoffier, Santa Tecla e pian di Nave, piazzale Vesco, il Casinò e l'area sottostante, il Palafiori e corso Imperatrice. "E' stato un primo incontro molto proficuo - ha detto il sindaco - e ringraziamo Rai per le proposte. Il nostro intento è continuare a lavorare per rendere sempre più vivibile il Festival anche all'esterno dell'Ariston a beneficio di residenti e turisti, con un'attenzione particolare alla viabilità pedonale e alla fruizione delle piazze. Abbiamo proposto a Rai di realizzare, laddove possibile, ulteriori iniziative anche nelle zone fino ad oggi non coinvolte".



